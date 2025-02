ich mag ja Bücher. In letzter Zeit auch gern mal Hörbücher. Dann lausche ich angenehmen Stimmen, die spannendes, lustiges, fantasievolles oder auch mal gruseliges vorlesen. Das ist entspannend wie auch fesselnd. Und das beste dabei ist, dass man nebenbei durchaus noch etwas anderes machen kann, oder die Zeit bei längeren Autofahrten gefühlt schneller verfliegt.

Gebundene Bücher sind natürlich auch etwas tolles, haben dieses Flair und „zwingen“ einen, auch mal so richtig zur Ruhe zu kommen und eben nicht nebenbei noch irgendeiner anderen Tätigkeit nachzugehen. So haben beide Seiten für mich ihre Vorzüge.

Als ich letztens mal wieder bei einer längeren Fahrt einem Krimi, der an der Nordsee spielte, lauschte, glaubte ich meinen Ohren nicht trauen zu können. Während sich quasi alles rund um diesen Ort an der Küste abspielte, tauchte plötzlich ein Charakter in der Geschichte auf, der kam aus – Magdeburg. Der Mörder war’s am Ende nicht, das kann ich verraten, aber überraschend war es dennoch. Magdeburg ist eben überall. Auch, wenn man es manchmal nicht erwartet. Mehr, als dass die Person aus der schönsten Stadt der Welt kam, gab es dann leider in der Geschichte nicht zu hören. Aber über Magdeburg gibt es ja auch eine Menge Bücher.

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag heute.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Vortrag: Thomas Meixner berichtet am heutigen Donnerstag in einem spannenden Vortrag „Die Seidenstraße - Radabenteuer nach China“ von seiner Fahrradreise nach Fernost. Er begann seine Reise in Bitterfeld und fuhr dabei die rund 13.000 Kilometer bis in die alte Kaiserstadt Xian in Zentralchina. Dabei erlebte er als Reisender aus der Ferne Gastfreundschaft, historische Eindrücke und beeindruckende Naturerlebnisse. Der Vortrag findet zu zwei unterschiedlichen Uhrzeiten statt: um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Die zweistündige Veranstaltung wird im Oli in der Olvenstedter Straße 25a abgehalten.

Wissenschaft: Der Vortrag „Less is more? – Zur Psychologie von Konsumreduktion und nachhaltigem Konsum“ behandelt diesen Donnerstag die psychologischen Faktoren, die das individuelle Konsumverhalten beeinflussen. Dabei wird untersucht, unter welchen Bedingungen Menschen bereit sind, ihren Konsum zu reduzieren, und welche Maßnahmen nachhaltiges Verhalten fördern können. Die Veranstaltung ist Teil des digitalen Wissenschaftsprogramms „vhs wissen live“ und wird online als Livestream angeboten. Über einen Live-Chat besteht die Möglichkeit, sich nach dem Vortrag an der Diskussion zu beteiligen. Dieser ist kostenlos und beginnt heute um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist heute bis 15 Uhr bei der Volkshochschule unter www.vhs.magdeburg.de möglich.

Film: Ein Dokumentarfilm über das Ultra-Distanz-Rennen „Peaks and Plains“ wird im Studiokino Magdeburg gezeigt. Die Vorführung findet heute um 17.30 Uhr im Moritzplatz 1a statt. Das Rennen wurde 2024 erstmals in Magdeburg ausgetragen und führte die Radfahrer über eine Strecke von 500 Kilometern mit 6.000 Höhenmetern durch den Harz. Die Teilnehmenden hatten 48 Stunden Zeit, um die Distanz zu bewältigen.

Ausstellung: Die Ausstellung „Kunst gegen rechts“ wird nur noch wenige Tage in der Hochschulbibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal gezeigt. Die Bibliothek befindet sich auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2 im Haus 1. Die Ausstellung zeigt Werke von über 20 Kunstschaffenden aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Grafik und Karikatur/Cartoon, die einen Bezug zu Magdeburg oder Schönebeck haben. Die Werke können bis zum 7. Februar zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.