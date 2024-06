wann haben Sie sich das letzte Mal etwas gegönnt? Zeit für sich selbst zum Entspannen vielleicht? Ein neues Sommerkleid? Oder ein Essen in Ihrem Lieblingslokal? Wenn Sie jetzt ähnlich lange nachdenken müssen wie ich, ist es an der Zeit. Und kein Tag ist besser geeignet als der 18. Juni. Heute ist der Gönn-Dir-was-Tag.

Natürlich stammt dieser wie viele andere kuriose Feiertage aus den USA. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Im Alltag kommt das Sich-etwas-Gönnen zwischen Arbeit, Haushalt und Familie doch oftmals zu kurz. Drum werde ich mir heute etwas gönnen. Die Entscheidung fällt mir auch nicht so schwer. Fällt der Gönn-Dir-was-Tag doch auf das gleiche Datum wie der Internationale Sushi-Tag. Wer rohen Fisch nicht mag: Es ist auch Tag des Picknicks.

Was der Tag bringt

Chorkonzert: Am Adolf-Mittag-See präsentieren am Dienstag, 18. Juni, Chöre der Region ihr sommerliches Programm. Veranstaltungsort ist das Gelände des Sommertheaters des Theaters in der Grünen Zitadelle. Los geht's um 18 Uhr.

Tanzen: Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird diesen Dienstag ab 18 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 Tango getanzt. Die Veranstaltung ist auch offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ geben gern Hinweise und Anregungen.

Party: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt.