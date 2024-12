IGS Hildebrandt bangt um Abiturstufe | Kleingärtnerglück in Gefahr

noch sechs Tage sind es bis Heiligabend und damit zum Beginn der Weihnachtsfeiertage. Voller Vorfreude fiebere ich dieser Zeit Jahr für Jahr entgegen. Es ist die Zeit, in der man dem Alltagsstress entfliehen kann und in der man sich Erholung und Ruhe gönnen sollte.

Doch oftmals wird daraus nichts. Stattdessen huscht man an den Feiertagen von Verwandtem A zu Verwandtem B, nur damit jeder von ihnen einmal seine Künste im Zubereiten des Festtagsbraten zum Besten geben kann. Geht dabei etwas schief, ist das Geschrei oftmals groß.

Aber ist das alles wirklich nötig, um ein paar schöne Feiertage zu haben? Ich denke nicht. Man sollte lieber die eigenen Ansprüche herunterschrauben und dankbar für jeden Moment sein, den man mit seinen Liebsten verbringen kann. Ansonsten werden die erholsamen Feiertage schnell zu stressigen.

Ihr

Tim Müller

Was der Tag bringt

Kabarett: Stephan Michme präsentiert mit „Liebe quält“ ein Kabarettprogramm, das sich mit den Absurditäten und Widersprüchen des Lebens und der Liebe auseinandersetzt. Auftritte finden im Kabarett „...nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37 statt. Neben dem Termin heute um 19.30 Uhr, gibt es Vorstellungen zur gleichen Zeit am 28. Januar, 14. Februar, 29. März sowie 12. und 26. April.

Ausstellung: Nur noch bis 23. Dezember zeigt das Volksbad Buckau die Ausstellung „Mystische Welten der Natur“ mit Fotografien der Künstlerin Susann Bürkner. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Volksbades bei freiem Eintritt zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Offene Bühne: All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.