es sind nur noch wenige Stunden, bis das neue Jahr beginnt. Für uns Magdeburger ist es in diesem Jahr ein Jahreswechsel, der angesichts des schrecklichen Anschlages auf den Weihnachtsmarkt vor Weihnachten mit gemischten Gefühlen begangen wird.

Zum Feiern wird vielen nicht so recht zumute sein angesichts der Opfer des Anschlages und des Leids, die der Täter über die Betroffenen, deren Familien, die Stadt und die ganze Region gebracht hat. Doch mit dem Gefühl des Zusammenstehens, was sich in vielen Facetten in den vergangenen Tagen in der Stadt gezeigt hat, kann man zumindest mit Hoffnung auf den Jahreswechsel blicken.

Hoffnung darauf, dass die Stadtgemeinschaft auch weiter zusammensteht in dieser schweren Zeit - mit Zuversicht.

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

ÖPNV: Zu Silvester gilt bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) ein Sonderfahrplan. Die Straßenbahnen fahren bis 8 Uhr im 30-Minuten-Takt und in der Zeit von 8 bis 23 Uhr im durchgehenden 20-Minuten-Takt. Die Buslinien fahren auf die Straßenbahn abgestimmt. Die genauen Fahrpläne gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft und auf der Website der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Zu Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan, heißt es von der Verkehrsbetrieben. Das MVB-Häuschen am Alten Markt/Ernst-Reuter-Allee hat an Silvester von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die anderen Häuschen im Stadtgebiet sind geschlossen.

Theater: Die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher verbindet derzeit im Spielplan des Schauspielhauses humorvolle Gesellschaftskritik mit einem bitteren Blick auf das Erbe der Menschheit. Die Geschichte: Vierzig Millionen Jahre in der Zukunft entdecken Humanoide einen winzigen, unbewohnbaren Planeten am Rande der Galaxie – die Erde. Von den einstigen Bewohnern zeugen nur wenige Überbleibsel: ein iPhone und das „Hausaufgabenheft“ eines gewissen Max Schrammel. Die Humanoiden lassen vor diesem Hintergrund in einer absurden Reality-TV-Show verschiedene Spezies und den Menschen gegeneinander ums Überleben antreten. „Planet B“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 hat heute um 15.30 Uhr Vorstellung.