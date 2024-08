Eine Sekunde Ablenkung hat gereicht. Grob hochgerechnet habe ich schon Tausende Male bei mir vor der Tür rückwärts ausgeparkt. Tausende Male ist nichts passiert – und dann hat es nicht Zoom, sondern Bumm gemacht.

Nämlich am Auto vom Nachbarn gegenüber. Ich war natürlich nicht sehr schnell und das Bumm war ziemlich kurz und relativ leise. Aber für einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat es trotzdem gereicht.

Klar, gibt es genau dafür die Versicherung. Doch völlig unnötiger Ärger ist es für ihn und mich dennoch: Er muss zur Werkstatt und ich darf bald mehr zahlen. Und alles nur wegen einer Sekunde Unachtsamkeit.

Zum Glück aber war es nur beim Ausparken und nicht beispielsweise beim Spurwechsel auf der Autobahn, wo die Folgen viel fataler gewesen wären.

Ich gucke also ab jetzt am besten immer dreimal in alle Spiegel unseres Großfamilienautos, ob sich nicht doch noch ein Fahrzeug irgendwo hinter mir versteckt hält.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen unfallfreien Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Führung: Die mittelalterliche Geschichte der Stadt Magdeburg wird heute bei einer Führung durch das Domviertel vorgestellt. Start für Interessierte ist um 14 Uhr an der Tourist-Info, Breiter Weg 22.

Ausstellung: Unter dem Motto „Die ganze Welt auf einer Seite“ werden derzeit in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal, Breitscheidstraße 2, internationale Wimmelbücher gezeigt. Zu sehen sind diese unter anderem heute von 9 bis 19 Uhr und insgesamt noch bis 23. August 2024.

Kino: Der Film „Love Lies Bleeding“ wird als „Natural Born Killers für eine neue Generation“ bezeichnet. Die wilde Mischung auf den Spuren von Tarantino zeigt Kristen Stewart und Katy O’Brian in den Hauptrollen. Gezeigt wird der Streifen heute um 20 Uhr im Studiokino, Moritzplatz 1a.