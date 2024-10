Neue Hoffnung für Ratskeller / Tempolimit in dieser Straße abgelehnt

wie schnell doch die Zeit vergeht. Heute ist der erste Tag des zehnten Monats im Jahr. In sechs Wochen wird Weihnachten gefeiert und morgen beginnt schon ein neues Jahr.

Jedenfalls für all diejenigen, die sich dem jüdischen Glauben verbunden fühlen. An das Neujahrsfest (Rosch ha-Schana), das Mittwochabend seinen Auftakt hat und bis Freitag andauert, schließen sich die „ehrfurchtsvollen Tage“ an.

Diese sollen dazu dienen, auf das eigene Leben und Tun im zurückliegenden Jahr zurückzublicken und dabei zugleich gute Vorsätze für das kommende zu fassen. Unabhängig vom persönlichen Glauben würde uns das wahrscheinlich allen gut tun. Es war bisher kein einfaches Jahr.

Immer noch werden Kriege geführt, bei den Tausende sterben. Schöne Dinge sind verlorengegangen, liebe Menschen müssen unter Krankheiten oder Unfällen leiden.

Auch ich war nicht immer fair und gerecht, habe Freunde und Familie belastet, die eigentlich nur Gutes im Sinne hatten. Das will ich ändern, mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die mir nahe sind.

Wenn wir alle noch etwas herzlicher im Umgang miteinander werden, dann kann die Welt nur ein besserer Ort werden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Entdeckertour für Kinder: Der Elbauenpark bietet ein Programm für Ferienkinder an. Heute können Jungen und Mädchen auf einer Entdeckertour zum Thema Wald mit Parkförster Uwe Frömert starten. Los geht es um 15 Uhr an der Waldschule. Zur Tour gehört auch ein Abstecher in das tropische Schmetterlingshaus.

Film erzählt von Flucht: Im Volksbad Buckau wird heute der Stop-Motion-Animationsfilm „Dima und das ganz andere Gewitter“ gezeigt. Beginn ist um 18 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56. Konzipiert und realisiert wurde der Film von Mädchen und Frauen aus der Gemeinschaftsunterkunft Oschersleben. Im Anschluss an die Vorführung ist ein Gespräch mit den Filmemacherinnen geplant.

200 Jahre St. Nicolai-Kirche: Aus Anlass des Jubiläums zu 200 Jahre St. Nicolai-Kirche eröffnet dort heute eine neue Ausstellung. Unter dem Titel „Die Neue Neustadt in ihrer Geschichte“ werden zahlreiche historische Aufnahmen gezeigt.