ein tierisches Spektakel gibt es wieder in der Leiterstraße zu erleben. Gästen der Restaurants und Cafés dort und auch Passanten wird es abends bereits aufgefallen sein: Stare sammeln sich in Bäumen nahe dem Faunbrunnen. Ein Spektakel, das sich alljährlich wiederholt. Dichte schwarze Schwärme wie bei Hitchcocks „Die Vögel“.

Wenn sie abends zu ihrem Schlafplatz kommen, sind gefühlt mehr Vögel im Baum als Blätter an ihm. Da wird um jedes freie Plätzchen für die Nachtruhe gekämpft. Und wenn man denkt, nun sind alle da, kommt der nächste Schwarm und es geht wieder los. Ein Schauspiel für die Gäste auf den Außenterrassen der Restaurants und der vorbeieilenden Menschen.

Diejenigen, die dort wohnen, werden allerdings nicht mehr ganz so begeistert sein, kann ich mir vorstellen. Für sie heißt es: Durchhalten bis die Schwärme in den Süden ziehen.

Was der Tag bringt

Baustellen: Mit Beginn der neuen Woche gibt es in Magdeburg auch wieder neue Baustellen. Vom 12. bis 23. August steht auf der Bundesstraße 1 in Höhe des Askanischen Platzes stadteinwärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, teilte die Stadtverwaltung mit. Grund sind Bauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe an Fahrgastunterständen in der Walther-Rathenau-Straße. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden. Außerdem ist die Badeteichstraße zwischen Turmstraße und Oebisfelder Straße vom 12. August bis 13. Dezember für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Hier sind umfangreiche Tiefbauarbeiten im Auftrag der SWM erforderlich. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Aktionstage: Derzeit laufen die Aktionstage zum CSD, während derer die Kultur und die Gleichberechtigung queerer Menschen Thema sind. Auch über die Woche gibt es eine Reihe von Angeboten. So findet am heutigen Montag ein „Drag Workshop“ von und mit der Bunten Tante und Jenny Valentine statt. Der dreistündige Themenabend beginnt um 18 Uhr im Pride Hub in der Walbecker Straße 2.