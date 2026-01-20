neben Telemann hat Magdeburg noch einen bekannten Liedermacher hervorgebracht. Dem wurde bislang zwar noch kein eigenes Festival, nun aber wenigstens eine Ausstellung gewidmet. Denn Reinhard Lakomy wäre jetzt 80 geworden. Ihm zu Ehren sind ab sofort viele Erinnerungsstücke in der Stadtbibliothek zu sehen.

Die zusammen mit seiner Frau Monika geschriebenen und komponierten Langspielplatten sind ein bedeutender Teil meiner Kindheit gewesen. Mimmelitt, das Stadtkaninchen, kann ich heute noch mitsprechen. Das Lied vom Regenbogen kriege ich ebenfalls hin. Und auch der Traumzauberbaum ist allgegenwärtig - und wird vor allem auch heute noch gehört.

Als ich klein war, spielten meine Eltern immer das Geburtstagslied von den Geschichtenliedern mit Pauleplatsch, wenn ich selbst Geburtstag hatte. Wenn die Melodie erklang, konnte ich endlich aufstehen und meine Geschenke auspacken.

Und so machen wir es auch heute noch, zuletzt am Wochenende. Die ganze Familie singt „Heute ist ein schöner Tag, ja, so wie ich ihn gerne mag“ und gratuliert dem Geburtstagskind. So bleibt auch Reinhard Lakomy immer ein Stück in Erinnerung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Sport: Wer die Spiele des 1. FC Magdeburg gegen den FC Schalke 04 (21. Februar, 20.30 Uhr) und den Karlsruher SC (1. März, 13.30 Uhr) live erleben will, kann heute ab 9 Uhr Karten dafür erwerben. Heute haben zunächst Vereinsmitglieder den Vorrang, der freie Verkauf beginnt dann am Mittwoch um 9 Uhr.

Medizin: Heute findet eine weitere Ausgabe des Volksstimme-Telefonforums statt. Dabei können Fragen zum Thema „Essstörungen im Jungen- und Erwachsenenalter - Prävention und Behandlung“ an Prof. Dr. med. Florian Junne, Direktor der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, sowie an Nadine Bohl-Ouart, Assistenzärztin derselben Klinik, gerichtet werden. Interessierte können von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 0391/532970 zu dem Thema anrufen.

Reisevortrag: Die Weite des Südens ist heute Abend im Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25a bei einer Multivisionsshow zu erleben. Unter dem Titel „Patagonien – 3000 Kilometer durch die Wildnis bis nach Feuerland“ berichtet Tobias Schorcht von einer Expedition, die sein Leben verändert hat. Beginn ist um 19 Uhr.

Kinder: Die Stadtbibliothek Magdeburg lädt heute Nachmittag wieder zum Bilderbuchkino ein. Vorgestellt wird diesmal „Ben. Mein erster Tag mit Herrn Sowa“. Die Lesung mit anschließender Malstunde beginnt um 16 Uhr in der Kinoecke auf der Familienetage der Zentralbibliothek, Breiter Weg 109.