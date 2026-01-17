in den letzten Tagen waren der Himmel und die Straßen grau, zuvor war die Stadt weiß vom Schnee. Heute wird unsere Stadt wieder bunt. Denn: Es gibt zahlreiche Veranstaltungen zur Aktionswoche „Eine Stadt für alle“. Ziel dieser Aktionswoche ist eine vielfältige, demokratische Stadtgesellschaft, die für Weltoffenheit und Toleranz steht. Das mag für manche nach einer abgedroschenen Phrase klingen. Doch zerlegt man sie in ihre Einzelteile, merkt man, wie wichtig sie ist und leider nicht selbstverständlich.

Umgedreht muss man sich aber doch fragen: Warum sollte man seinen Mitmenschen nicht mit Toleranz begegnen? Und wie würde eine Gesellschaft ohne Vielfalt aussehen? Wir leben doch von unterschiedlichen Ideen und Talenten, davon dass jeder und jede etwas anderes gut kann, von dem Austausch und davon, dass jeder einmal über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut. Apropos Tellerrand: Allein auf den verschiedenen Speisekarten der Magdeburger Restaurants, Kneipen und Imbiss-Buden lässt sich eine unglaubliche Vielfalt finden. Da ist für jeden etwas dabei. Diese Vielfalt wünsche ich mir in allen Bereichen: In Lebensstilen, in Meinungen, in der Liebe und in Kulturen und Religionen.

Genießen Sie ein buntes Wochenende.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten:

Kundgebungen und Aktionen: Die Kundgebung vom Bündnis Solidarisches Magdeburg beginnt um 11 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz. Eine Bauzaungalerie der Initiative Weltoffenes Magdeburg findet von 11 bis 19 Uhr auf dem Alten Markt statt. „Solidarisch gegen Rechtsextremismus“ ist der „Aktivisti Auffangspace“ von 11 bis 18 Uhr am Hasselbachplatz überschrieben. "Wähl Liebe" ist die Auftaktkampagne des CSD Sachsen-Anhalt von 17 bis 19 Uhr an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee / Breiter Weg überschrieben. Der Interreligiöse Stationenweg startet um 14.30 Uhr an der St. Petri Kirche, Neustädter Straße 4.

Lesung: „Flagge zeigen! Warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen“ – Lesung im Kulturhistorischen Museum: Von 16 bis 18 Uhr lädt der Landesverband Sachsen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zur Lesung mit Enrico Brissa in den Schmuckhof des Kulturhistorischen Museums Magdeburg (Otto-von-Guericke-Straße 68–73) ein. Der Jurist, frühere Protokollchef und heutige Bundestagsverwaltungsleiter diskutiert sein Buch über die demokratische Bedeutung der Bundesfarben und plädiert dafür, Schwarz-Rot-Gold als Symbol eines offenen Verfassungspatriotismus zurückzugewinnen und positiv zu besetzen.

