das Wetter zeigte sich am Wochenende zwar frostig, aber mit Sonnenschein von seiner schönen Winterseite. Wunderbar, um Spazieren zu gehen und Ausflüge durch unsere schöne Stadt und die Umgebung zu unternehmen. Oder auch Sport zu treiben, wie die Jogger, die man in den Parks beobachten konnte.

Bei Tagestemperaturen im einstelligen Bereich und Nachtfrösten war aber auch deutlich, dass wir natürlich noch Winter haben. Das konnte man ja beim Gang durch so manchen Supermarkt schon wieder vergessen haben. Da stehen schon Frühblüher in kleinen Töpfen, Tulpen- oder Narzissensträuße. Das ist zwar durchaus hübsch anzusehen, aber für mich eindeutig noch zu früh.

Es geht aber noch voreiliger: Kaum, dass Weihnachtsmänner, Adventskalender und Dominosteine den Rückzug angezogen haben, gibt es tatsächlich schon die ersten Osterhasen im Regal. Da steht zwar „Sitzhase“ drauf, ist aber so ein klassischer Schoko-Osterhase. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal alle Süßigkeiten von Weihnachten geschafft. Wer kauft denn jetzt schon Schokohasen?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Live von der Grüne Woche: Probieren, staunen, ins Gespräch kommen – und das alles im Livestream der Volksstimme: LIVEZEIT mit Chris meldet sich am Montag, 19. Januar 2026, ab 10.30 Uhr direkt von der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Konzert: Die New York Gospel Stars kehren zurück nach Magdeburg. Heute ab 19 Uhr verwandelt sich die Pauluskirche in der Goethestraße 25 erneut in einen vibrierenden Klangraum. Das Ensemble aus dem Herzen New Yorks tourt seit Jahren durch Deutschland – und bringt ein Programm mit, das die Tradition des Gospel mit modernen Elementen verbindet. Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Konzert II: Heute um 20 Uhr beginnt im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 ein Konzert mit einem spannenden Format der Gegenwartsmusik. Das Ensemble DLW, 2010 von Christopher Dell (Vibraphon), Christian Lillinger (Perkussion) und Jonas Westergaard (Kontrabass) gegründet, zählt heute zu den prägenden Stimmen zwischen Jazz, Neuer Musik und freier Improvisation.

Puppentheater: Das Puppentheater Magdeburg zeigt die Bühnenfassung des Kinderbuchs „Josef Schaf will auch einen Menschen“ von Kirsten Boie in einer Dramatisierung von Miriam Locker für Zuschauerinnen und Zuschauer ab sechs Jahren. Die Inszenierung verkehrt das bekannte Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Das Stück feierte 2024 Premiere und wird ab dem 18. Januar mit mehreren Terminen im Puppentheater an der Warschauer Straße gezeigt. Karten gab es zum Redaktionsschluss noch für Vorstellungen am 18.1. um 16.30 Uhr, am 19.1. um 9 Uhr, am 20. und 21.1. um 9 und 10.30 Uhr und am 22.1. um 10.30 Uhr.

Swing: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzvergnügen – diesmal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Nächster Termin ist heute. Ab 19.30 Uhr beginnt ein Taster- bzw. Schnupperkurs für alle Neugierigen und für jene, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Vermittelt werden die Grundschritte sowie erste, leicht zugängliche Figuren. Im Anschluss, ab 20.15/20.30 Uhr, geht der Abend nahtlos in freies Training und Social Dance über. Dann gehört die Tanzfläche ganz dem Austausch, der Musik und der Freude an der Bewegung.