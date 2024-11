Warum ein kurzer Gehweg 300.000 Euro kosten soll | Wann die neue Ampel an der Sket-Passage in Betrieb geht

Die erste Kerze wird am morgigen Sonntag nun entzündet und auch das erste Türchen geöffnet. „Endlich!“, werden wohl die meisten Kinder denken. „Schon?“, hingegen die Erwachsenen, denen bereits die Besorgung von Baum, Geschenken und Gänsebraten im Kopf herumschwirrt.

Ist der Adventskranz vorbereitet? Sind die Wichtelpräsente für die Schule gepackt? Und wer bäckt eigentlich wann die Plätzchen? Zwei dieser drei Fragen muss ich zum Beispiel heute erst klären.

Aber ich habe mir vorgenommen, mich davon nicht stressen zu lassen. Warum denn auch? Dass es eine schöne Zeit wird, liegt doch am Ende an einem selbst.

„In der Ruhe liegt die Kraft“ wird mein Motto in den nächsten Wochen. Dann klappt es auch mit der besinnlichen Adventszeit. Ganz sicher!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein geruhsames erstes Adventswochenende,

Ihr Stefan Harter

Das passiert am Wochenende in Magdeburg

Stadtteilweihnachtsmärkte: Wer neben dem großen Weihnachtstrubel in der Innenstadt noch Zeit findet, kann am heutigen Sonnabend bei den kleinen, aber feinen Märkten in Salbke, Rothensee und Pechau vorbeischauen. Weihnachtlich geht es am Sonntag auch beim Basar der Lebenshilfe am Neuen Sülzeanger, im Moritzhof mit dem kleinsten Adventskino der Stadt sowie beim Budenzauber auf dem Lessingplatz zu.

Konzerte: Musikalisch ist am ersten Adventswochenende richtig viel los in Magdeburg. So sind zum Beispiel die Magic Gregorian Voices heute ab 20 Uhr in der Pauluskirche zu erleben, Sarah Lesch singt am Sonntag ab 20 Uhr in der Johanniskirche und der Gospelchor Good Voices präsentiert am Sonntag ab 16 Uhr Weihnachtslieder im Domremter.