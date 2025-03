das schöne Frühlingswetter der vergangenen Tage hat uns alle irgendwie rausgelockt. Nach den dunklen und bisweilen schmuddelig-kalten Wintertagen tut dieses Frische-Luft-Schnappen richtig gut.

Ein Effekt nebenbei: Man merkt, wie viele schöne Fleckchen im Freien Magdeburg eigentlich hat. Ganz vornweg der Stadtpark mitten in der City mit Grün, Gastronomie und Spielplätzen, gefolgt von den Riesen in dieser Reihe wie dem Herrenkrug oder Elbauenpark. Aber auch die vermeintlich Kleinen haben ihre Reize. Elbpromenade, Nordpark, Ufer der Schrote, rund um die Salbker Seen oder den „Neustädter“ - die Aufzählung könnte noch lange fortgesetzt werden. Magdeburg hat einfach auch in diese Hinsicht viel zu bieten.

Nutzen und bewahren wir es gleichermaßen, in dem wir beim Besuch auch auf Sauberkeit achten. Die Natur und ihre Ausstrahlung mitten in der Stadt wird es uns danken. Also: Alles auf Grün für die Erholung mitten in der Stadt.

Einen frühlingshaften Tag wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Umleitung: Sperrung Schönebecker Straße für den Kfz-Verkehr ab heute bis 21. März: Beide Fahrspuren werden in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über Warschauer Straße, Leipziger Straße, Schilfbreite und Schanzenweg wird ausgeschildert. Anlass: Reparatur einer Weiche. Behinderungen gibt es auch für den Bahn- und Busverkehr.

Kultur: In der alten Schokoladenfabrik in Sudenburg, Halberstädter Straße 93a, beginnt die Ausstellungssaison mit Werken von Kathrin Wöhler. Die Vernissage findet heute ab 18 Uhr statt. Kathrin Wöhler kombiniert geometrische Formen mit freier Gestaltung. Ihre Werke entstehen auf runden Holzgründen und zeichnen sich durch vielschichtige Muster aus. Die Symmetrie bleibt bewusst unvollkommen. Neben Mandalas fertigt sie dreidimensionale Punktbilder, in denen opulente Strukturen Balance finden. Ihre Materialien umfassen Farben, Gold- und Kupfertöne, Spiegel und Glassteine. Die Schau ist auch am 13. und 14. März zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Die Finissage beginnt am 4. April um 15 Uhr.

Frühlingstipps: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Der rote Sessel“ wird am heutigen Mittwoch die Floristin Kerstin Dallmann in der Stadtteilbibliothek Reform, Kosmos-Promenade 6, erwartet. Von 15 bis 17 Uhr informiert sie Interessierte über erste Arbeiten im Frühlingsgarten oder florale Dekoideen.