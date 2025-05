endlich Wochenende! können Sie sagen, wenn Sie diese Zeilen lesen, hoffentlich frei haben und auch die Aufgaben in Haushalt und Familie überschaubar sind. Dann dürfen Sie getrost die Füße hochlegen und ausspannen. Falls Sie sich nach zehn Minuten dann doch fragen sollten, was man eigentlich unternehmen könnte, hätte ich was für Sie: Das Ziel lautet Magdeburg.

Der Oldtimer-Tag im Elbauenpark könnte genauso etwas für Sie sein wie die Berufs- und Karrieremesse Start now! im Alten Theater oder die Wiedereröffnung des Pavillons am Eingang des Westfriedhofs mit Foto- und Textilkunst …

Die Aufzählung könnte ich noch eine Weile fortsetzen, was beweist: In Magdeburg ist immer etwas los, an diesem Wochenende aber ganz besonders. Lust auf einen Ausflug innerhalb der Stadtgrenzen bekommen? Dann einfach drei Seiten weiterblättern zu unserer Serviceseite. Dort finden Sie alle wichtigen Details für A wie Ausflug bis Z wie Zurückkommen. In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende von A bis Z!

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Jubiläum: Die Beimssiedlung in Magdeburg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) als Hauptvermieterin mit zahlreichen Partnern heute von 10 bis 18 Uhr zu einem Geburtstagsfest in der Siedlung ein. Hier gibt es mehr Infos.

Karriere: START NOW Messe Magdeburg heute im Alten Theater am Jerichower Platz mit spannenden Ausbildungs- und Karrierechancen in der Region. Von interaktiven Berufsständen bis hin zu Bewerbungsunterlagen-Checks bietet die Messe Schülern und Erwachsenen eine ideale Plattform zur Job- und Ausbildungsplatzsuche. Eintritt frei. Hier gibt es mehr Infos.

Oldtimer-Tag: Am heutigen Sonnabend können Besucher in nostalgische Erinnerungen an vergangene Zeiten eintauchen. Beim Magdeburger Oldtimertag auf der Festwiese auf dem Großen Cracauer Anger können Jung und Alt von 9 bis 17 Uhr auf Tuchfühlung mit den historischen Karossen gehen. Das Treffen, das bereits zum 15. Mal im Elbauenpark stattfindet, verspricht ein breites Spektrum an historischen Fahrzeugen, die mindestens 30 Jahre alt sind. Von Zwei- bis Vierrädern werden verschiedene Fahrzeuge präsentiert.