Neue Regeln für Passfotos/Neue Wohnungen an der Elbe

Umsatzeinbrüche: City-Händler in der Krise

Karolin Aertel ist Volksstimme-Reporterin in Magdeburg.

Wechselduschen sollen ja wahre Wunder wirken: Sie stärken das Immunsystem, bringen den Kreislauf in Schwung, machen munter und sorgen angeblich sogar für Glücksgefühle. Die Liste der Vorteile liest sich wie das Who’s who der guten Vorsätze: weniger Erkältungen, mehr Energie, bessere Durchblutung, straffere Haut – und das alles, wenn man sich nur regelmäßig dem Wechselspiel aus warm und kalt hingibt.

Klingt verlockend, wäre da nicht der innere Schweinehund. Ich gebe es zu: Ich bin eine Warmduscherin. Die Vorstellung, freiwillig den Wasserhahn auf eiskalt zu drehen, treibt mir schon beim Gedanken Frostbeulen auf die Haut. Während andere heldenhaft berichten, wie sie morgens frisch und abgehärtet aus der Dusche steigen, bleibe ich lieber im wohlig-warmen Wasser und verschiebe das Abenteuer „Wechseldusche“ auf einen anderen Tag – oder ein anderes Leben.

Doch das Leben hat manchmal seinen eigenen Humor – und ich meine Waschmaschine. In unserem Haushalt gibt es nämlich einen ganz besonderen Wellness-Trick: Immer dann, wenn die Waschmaschine läuft und ich gleichzeitig dusche, entscheidet das Schicksal für mich. Plötzlich wird das Wasser erst kochend heiß, dann eiskalt. Ein unfreiwilliges Wechselbad der Gefühle, das mich jedes Mal aufs Neue überrascht.

Unsere Hündin Wilma steht dann – von meinem melodramatischen Gejammer angelockt – in der Tür und schaut mitleidig - manchmal auch belustigt. Am Ende habe ich meine Wechseldusche also doch bekommen – ganz ohne Überwindung, dafür mit Überraschungseffekt und Kältekick.

Herzliche Grüße

Ihre Karolin Aertel

Das ist heute in Magdeburg los

Konzert: In der Festung Mark bringt bei gemütlichem Kneipenflair und guter Laune „Lennocks Light“ ihre Mischung aus Rock’n’Roll und Pop auf die Bühne der Kulturwerkstatt. Die Magdeburger Band um Mick Lennocks spielt in Quartett-Besetzung – mit der jungen Sängerin Antonia und viel Bühnenerfahrung im Gepäck. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Comedy: Seit fast 30 Jahren wirbelt Kay Ray durch die Bühnenlandschaft – frech, wild und voller Leidenschaft. Der selbsternannte Einmannzirkus vereint Comedy, Chanson und Kabarett zu einem Abend voller Überraschungen. Zwischen Anarchie und Amour fou, zwischen Zote und Zauber bleibt garantiert kein Auge trocken – und kein Kleingeist verschont. Ein Gesamtkunstwerk, das man live erlebt haben muss - am 9. Mai, 20 Uhr im Theater der Grünen Zitadelle.

Stadtführung: Das Literaturhaus Magdeburg lädt zu einer besonderen Zeitreise mit Nadja Gröschner ein: Der „Passionsweg Blau-Weiß“ lässt die Fankultur und das Alltagsleben rund um den legendären Europapokalsieg des 1. FCM im Jahr 1974 lebendig werden. Start ist um 19 Uhr am Haupteingang der heutigen Galeria Karstadt Kaufhof – dem damaligen Centrum-Warenhaus, wo einst der Pokal ausgestellt war. Die Tour endet gegen 21.30 Uhr.