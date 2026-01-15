So geht es mit der gesperrten Elbeschwimmhalle jetzt weiter | Neue Glocke für den Dom ist „ausgepackt“

Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehen … An das berühmte Zitat aus Goethes Faust denke ich jetzt beim Blick in unseren Garten. Ganz viele Vögel geben sich hier ein munteres Stelldichein. Durch den Schnee der letzten Tage waren sie noch mehr als sonst auf die Futterstellen angewiesen und also permanent im Anflug auf das Futterhäuschen und den an einem Ast baumelnden Futterspender … Eifriges Gezwitscher inklusive.

Als hätten sie sich für die Futtergaben bedankt. Es macht Spaß, ihnen dabei zuzusehen. Schade, dass wir am Wochenende das Zählen der Wintervögel verpasst haben – da lief ja wieder die Aktion des Naturschutzbundes.

Die Auszählung läuft noch, aber ein erstes Ergebnis gibt es schon: Haussperling (Spatz) rangiert auf dem ersten Platz, gefolgt von der Kohlmeise, der Blaumeise, der Amsel und dem Feldsperling. Einige davon haben wir tatsächlich auch bei uns entdeckt.

Ich freue mich schon darauf, wenn die Amseln – meist ab März, in Städten oft sogar schon eher – wieder zu ihrem traumhaft schönen Gesang ansetzen.

Für mich ein hörbares Zeichen, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Theaterkiste: Die Theaterkiste startet ein neues Projekt und sucht dafür Schauspiellustige im Alter von 6 bis 10 Jahren. Die Geschichte, die auf die Bühne kommt, beruht auf dem Kinderbuch des Magdeburger Autorenduos H. v. Treffenfels „Kai, der kleine Elbehai und die Domfelsdetektive“. Die Proben finden immer donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal“, Babelsberger Straße 9, statt und beginnen heute. Anmeldung per E-Mail unter: guck-mal@t-online.deSchauspiel: Im Insel Theater in der Zollstraße 19 ist Anne Struve ab diesem Donnerstag in „Die Koffer voll von Sehnsucht“ zu erleben. Das Stück ist vom 15.–17. und 22.–24. Januar jeweils um 20 Uhr zu sehen, Konzert: Die Leipziger Band Hotel Rimini gastiert um 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1. Auf ihrer „Gefährdete Arten Tour 2025/26“ bringt das sechsköpfige Ensemble seinen vielschichtigen Sound nach Magdeburg: Neben E-Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug sind Cello, Violine, Klavier und Akustikgitarre zu hören, gelegentlich ergänzt durch Effekte, Waldhorn oder ein altes Casio. Ausstellung: Access All Areas, Konzertfotografie, ist in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal an der Breitscheidstraße zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung von 9 bis 19 Uhr.