ob für Mensch oder Tier – ich bin gerne die Tante. Erst neulich habe ich bemerkt, dass in meiner Nachbarschaft eine neue Katze zu wohnen scheint. Ein süßer kleiner Vierbeiner, verschmust, zutraulich, wunderschöne grüne Augen und niedliche weiße Pfötchen. Immer wenn ich sie sehe, bleibe ich stehen, streichle sie und komme nicht selten wegen ihr etwas zu spät. Da habe ich natürlich überlegt, ob eine eigene Katze oder an anderes Haustier eine schöne Sache für mich wäre.

Schließlich bin ich auch gerne und regelmäßig Hundesitterin für den Hund einer Freundin. Ich mache das gerne, übernehme auch unangenehmere Aufgaben wie abduschen oder im Regen Gassi gehen. Schließlich komme ich nach solchen Überlegungen aber immer wieder zu dem Entschluss: Vielleicht irgendwann mal. Aktuell eine so große Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, wäre einfach nicht mein Ding. Das gilt auch für Menschen: Die Tante zu sein und die Verantwortung auch wieder abzugeben, finde ich super.

Starten Sie gut in das sonnige Wochenende!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten:

CSD: In der Innenstadt findet am heutigen Samstag der Christopher Street Day (CSD) statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 8.000 Teilnehmern an dem Fest- und Demonstrationszug der LGBTQ-Bewegung. Um 12 Uhr ist Beginn mit einer Auftaktkundgebung auf dem Alten Markt. Der Demonstrationszug startet um 13 Uhr und führt über den Domplatz und den Hauptbahnhof und endet gegen 15.30 Uhr wieder auf dem Marktplatz. Im Anschluss findet eine große Abschlusskundgebung auf dem Alten Markt statt, gefolgt von einem Stadtfest. Auf zwei Bühnen werden Forderungen formuliert sowie Gespräche und Auftritte queerer Künstler stattfinden, heißt es von den Veranstaltern. Im Vorfeld haben die Organisatoren ihr Sicherheitskonzept verschärft. Hintergrund seien mögliche Störungen durch rechtsextreme Gruppen.

Kunst: Seit einigen Wochen ist ein Wandgemälde nach einem Motiv des Künstlers Damian Le Bas an der Umfassungsstraße 29 zu sehen. Es wurde von Kindern aus der Neustadt mit Christoph Ackermann gestaltet. An diesem Sonnabend um 19 Uhr wird es offiziell eingeweiht. Mit dabei ist Delaine Le Bas, Lebensgefährtin des verstorbenen britischen Künstlers. Sie zeigt eine Performance. Der Eintritt ist frei.

Jubiläum: Der 1. Geflügelzüchterverein Olvenstedt feiert in diesem Jahr sein 105-jähriges Bestehen. An diesem Sonnabend sind alle Bewohner eingeladen, dieses Jubiläum von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Vereinshauses „Zur Hühnerleiter“ am Klusweg 5b mitzufeiern. Die Vereinsmitglieder haben ein Programm für Jung und Alt vorbereitet: Während die Kleinsten sich auf eine Hüpfburg, Schatzsuche im Heu, ein Glücksrad und Kinderschminken freuen können, haben die Erwachsenen die Möglichkeit, mehr über die Welt der Hühner- und Taubenzucht zu erfahren. Es gibt selbst gebackenen Kuchen, frisch Gegrilltes und kalte Getränke. Einer der Höhepunkte soll das gemeinsame Fliegenlassen von Tauben werden.

Abkühlung: Passend zu den für diesen Sonnabend angekündigten heißen Temperaturen wird auf dem Domplatz von 13 bis 18 Uhr zum großen Planschen eingeladen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke baut dafür ganz viele Swimmingpools und andere Wasserelemente auf, in und auf denen sich Groß und Klein vergnügen und vor allem abkühlen können. Dazu gibt es Riesenhüpfburgen, Entenangeln und Bungee-Trampolin. Die Veranstaltung wird bereits zum zehnten Mal durchgeführt. Der Badespaß ist kostenfrei.

Sommerfest: Ein Sommerfest mit dem Motto „Wir stärken die Nachbarschaft“ wird an diesem Sonnabend im Ökozentrum und Institut Magdeburg (Özim), Harsdorfer Straße 49, gefeiert. Die zuletzt mit Sorgen um den Fortbestand belastete Bildungseinrichtung bietet von 12 bis 18 Uhr ein Programm mit Livemusik, Mittelaltermarkt, Bastelstation, Kinderschminken, Bogenschießen, Kochen auf offener Flamme und Eiswagen.

Gut zu wissen: Die Polizei wird an diesem Wochenende verstärkt im Einsatz sein, um mehrere angekündigte Veranstaltungen in der Stadt abzusichern. Dies betreffe auch Einsatzkräfte der Bundespolizei, wie die Behörde mitteilte. Sie sollen unter anderem die ungehinderte An- und Abreise der Besucher des heutigen Christopher Street Days (CSD) begleiten. Außerdem wird am Sonntag um 13.30 Uhr das Zweitligaspiel des 1. FCM gegen Schalke 04 vor ausverkaufter Kulisse in der Avnet-Arena angepfiffen. Auch hier ist von starkem Publikumsverkehr am Hauptbahnhof auszugehen. Mit Verkehrsbehinderungen ist ebenfalls zu rechnen.