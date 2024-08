und, haben Sie sich was gewünscht? Also, zumindest, wenn auch Sie ein klein wenig abergläubisch sind. Schließlich waren in den zurückliegenden Tagen am Nachthimmel viele Sternschnuppen zu sehen. Und bekanntlich soll man sich ja dann etwas wünschen dürfen – was dann hoffentlich in Erfüllung geht. Man darf nur nicht verraten, was man sich gewünscht hat, heißt es. Sonst gehen die Wünsche nicht in Erfüllung.

Die Perseiden haben das Wünschespektakel möglich gemacht und uns rund um den 12. August als Höhepunkt eine wahre Lichtershow geschenkt. Sollten Sie es verpasst haben, so ist das nicht ganz so schlimm. Der Höhepunkt der Perseiden mag vorbei sein, doch noch bis zum Sonnabend sollen diese schönen Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen sein. Wenn auch stetig seltener. Ich für meinen Teil habe mein Wünschepensum mittlerweile erreicht, denke ich. An so manchen lauen Abenden habe ich viele der flitzenden Sternschnuppen am Magdeburger Firmament entdecken können. Satt sehen kann ich mich allerdings nicht daran. Schauen Sie also ruhig mal wieder nach oben.

Ihnen wünsche ich einen schönen Start in den Tag heute

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Konzert: Das nächste Hutkonzert ist für heute im Café Treibgut angekündigt. Beginn ist um 19 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen. Es spielt Jan Kubon.

Handwerk: Die Wanderausstellung „Handwerk im Gepäck – Geflüchtete Handwerker aus der DDR und in der Gegenwart“ macht Station in der Handwerkskammer. Sie erzählt Schicksale von Handwerkern, die aus der DDR in den Westen gegangen sind und berichtet von Handwerkern, die nach der deutschen Einheit einwanderten. Vom 21. August bis zum 10. September ist die Schau montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr im Haus des Handwerks, Gareisstraße 10, zu sehen.

Vernissage: Die Ausstellung „Synagogen in Polen und der Ukraine“ von Marc Sagnol ist von heute bis zum 18. September in der Hof-Galerie im Moritzhof am Moritzplatz 1 zu sehen. Die Vernissage findet am 21. August um 19 Uhr statt und wird durch eine Lesung des Autors um 19.30 Uhr ergänzt. Der Eintritt ist frei.