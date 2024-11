Herbst ist der andere Frühling – zumindest was die Sorge um viele Kübelpflanzen oder Gartenblumen auf dem Balkon und auf der Terrasse, die Dahlien, Gladiolen und die Olivenbäumchen angeht. Mit einem Finger am Handy verfolgen die Balkonpflanzenbesitzer stündlich die Nachtfrost-Prognosen, ist doch bei einer Vielzahl von Gewächsen das eine Frage des Überlebens. Der perfekte Zeitpunkt, um den Kübel ins Haus zu holen, ist ein Balanceakt zwischen „noch zu früh“ und „oh nein, jetzt ist es zu spät“.

Denn selbst wenn viele Pflanzen schon längst ins Winterquartier könnten – man will ihnen ja noch so viel wie möglich Frischluft gönnen. All jene, denen es in Magdeburg so geht: Die Frostprognosen für Magdeburg sind für die kommenden Tage wieder revidiert worden. Sprich: Derzeit rechnen viele Experten nicht mit Minusgraden in den nächsten Nächten. Doch da es sich bei den Prognosen vom Sonntag auch nur um Momentaufnahmen handelt, gilt es wachsam zu bleiben.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was der Tag bringt

Konzert: Manuel Richter gibt am heutigen Montag ein Konzert in Magdeburg. Veranstaltungsort ist das „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. In der Reihe „Montagsmusiken“ wird er eine Auswahl der besten Songs aus den 1980er zum Besten geben. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Baustellen: Vom 11. bis 15. November ist der Westring zwischen der Großen Diesdorfer Straße und der Spielhagenstraße in Fahrtrichtung Sudenburg gesperrt. Hier sind Asphaltsanierungsarbeiten erforderlich. Eine Umleitung wird über die Beimsstraße und die Spielhagenstraße ausgeschildert. Ein kurzer Abschnitt der Fichtestraße ist vom 11. bis 18. November voll gesperrt. Grund sind Kranarbeiten. Örtliche Umleitungen werden über den Langen Weg ausgeschildert. Im Loitscher Weg werden sogenannte Berliner Kissen als Bremsschwellen montiert. Vom 11. bis 15. November kommt es deshalb im Tagesverlauf zu Verkehrseinschränkungen.

Lesung: Im Rahmen der Reihe „Jüdisches Leben heute“ lädt die Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 heute um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt zur Lesung mit der Bestseller-Autorin Mirna Funk ein. Sie stellt ihr aktuelles Werk „Von Juden lernen“ vor. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0391/5404884 oder per E-Mail an webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de möglich.

Vortrag: Unter dem Titel „Hisbollah und Hamas: Woher kommt ihr Judenhass?“ hält Matthias Küntzel heute um 20 Uhr einen Vortrag im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. In der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Magdeburg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft erläutert er, wie das Massaker am 7. Oktober 2023 einen Wendepunkt in der Geschichte des Antisemitismus und im Nahostkonflikt darstellt.