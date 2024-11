Drama in Spanien: Magdeburger Fußballer helfen | Hier entstehen altersgerechte Wohnungen am See

in früheren Jahren war Magdeburg ja einmal als Industriestadt bekannt, die ganz in Grau eher mit einem spröden Charme punkten konnte. Nun gut, jetzt ist November, und wenn das Wetter mitspielt, dann kann man auch heute noch das Grau in herbstlicher Stimmung nachempfinden.

Wenn man denn möchte. Denn in der Elbestadt sind Zeichen des Lichts, der Farbe und der Hoffnung zu finden. So zeigen die Parks der Stadt – die Volksstimme-Serie zu diesen ist kostenfrei samt Videos im Internet zu finden – mit der Laubfärbung derzeit ein zauberhaftes Bild, sobald nur ein wenig Tageslicht verfügbar ist. Und auch von Menschenhand geht es um das Licht: Der Weihnachtsmarkt wird aufgebaut und die ersten Elemente der Lichterwelt werden bereits an den Straßen installiert.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Das ist los in Magdeburg

Kabarett: „Ausgezählt!“ hat heute im Kabarett „...nach Hengstmanns“ Premiere. In ihrem zweiten gemeinsamen Programm nehmen Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann das Thema der Wahlen und der politischen Zustände auf die Schippe. In einer Mischung aus Spielszenen, Konferenz-Elementen und Musik hinterfragen die drei Kabarettisten die Mechanismen von Demokratie und Gesellschaft. Sie stellen die Frage, ob das Ergebnis von Wahlen nicht nur das Ende eines Prozesses darstellt, sondern auch den Beginn einer neuen Ära – oft verbunden mit der Erfahrung von Resignation oder einem Gefühl des „Am Boden Liegens“. Doch was bedeutet es, „am Boden zu liegen“? Das Stück hat am heutigen Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr Premiere im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Konzert: Im Antoniussaal des Wasser- und Schifffahrtsamtes in der Fürstenwallstraße 19 gibt das Duo Margaux am Donnerstag ab 18 Uhr ein Konzert. Seit Oktober 2020 musizieren Susanne Hofmann (Violine) und Gennadiy Vinogradski (Akkordeon) gemeinsam. Ihre musikalische Zeitreise beginnt im Barock bei Johann Sebastian Bach, führt über den „Tango nuevo“ und Jazz-Standards von Joseph Kosma bis hin zu internationalen Volksliedern.