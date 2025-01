es ist Winter und keiner hat es geahnt. Alle Jahre wieder kommt der Schnee überraschend. Vor allem für die Winterdienste. Und das nicht nur in Magdeburg. Da hatte ich einen erholsamen Urlaub an der Ostsee, der mich hat runterkommen lassen. Und ausgerechnet am Tag der Heimfahrt setzt Schnee ein. Dass das passieren würde, hatten mir meine Wetter-Apps auf dem Smartphone schon Tage zuvor prophezeit. Im Wetterbericht im Fernsehen wurden weiße Landschaften prognostiziert - auch für den Norden der Republik und nicht nur in den Bergen.

Dass uns der Flockenwirbel begleiten würde, darauf war ich eingestellt. Aber irgendwie hatte ich die leise Hoffnung, dass auch der Winterdienst Bescheid wissen würde. Zumindest die Autobahn würde frei sein, war ich mir sicher. Ein Irrtum. Matsch und Glätte über fast 300 Kilometer: Aus drei geplanten Stunden wurden fast sechs. Ich habe unterwegs kein einziges Streufahrzeug gesehen. Und die Erholung war ganz schnell dahin.

Kommen Sie rutschfrei durch den Tag. Das wünscht Ihnen Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Wetter: Das wird heute auch nicht viel besser als gestern. Wir müssen uns wieder auf Schnee einstellen. Also falls Sie unterwegs sind: Seien Sie vorsichtig, Straßen und Wege dürften glatt sein.

Familienmusical: „Die Kleine Meerjungfrau – Das Familienmusical“ steht für heute ab 18 Uhr auf dem Spielplan des Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg. Die Inszenierung basiert auf dem berühmten Märchen von Hans Christian Andersen, das durch die Disney-Verfilmung weltweite Bekanntheit erlangte.

Black Metal: Es wird laut heute Abend in der Factory. Um 19 Uhr startet Extreme Ättäck VI (Metal Clash), ein Abend voller harter Klänge und energiegeladener Performances, in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2.