in den Supermarktregalen liegen sie ja nun schon seit geraumer Zeit: Lebkuchen und Co. Was gefühlt in jedem Jahr immer früher an Weihnachtsgebäck angeboten wird, habe ich bislang standhaft ignorieren können. Während andere sich bereits an Lebkuchen, Dominosteinen und Co. gelabt haben, es kaum abwarten konnten, fühlt es sich für mich irgendwie noch falsch an, jetzt schon davon zu naschen. Für mich kommt diese Zeit erst, wenn auch der erste Weihnachts- oder Wintermarkt seine Pforten öffnet.

Dass ich damit nicht allein bin, hat eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur in diesem Jahr gezeigt. Demnach kaufen zwei Drittel der Verbraucher Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen oder Plätzchen im Supermarkt erst im November oder Dezember, 14 Prozent im Oktober. Meine selbst auferzwungene Abstinenz wurde jetzt allerdings gehörig auf die Probe gestellt, als gestern ein Kollege freudestrahlend eine Packung Mini-Lebkuchen mit zur Arbeit brachte und sie für alle direkt neben meinem Schreibtisch drapierte. Hoffentlich sind die bald aufgenascht. Noch bleibe ich standhaft.

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag - ob mit oder ohne Lebkuchen.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Churchnight: Heute findet um 18 Uhr im Gemeindesaal von St. Michael, Helmholtzstraße 4, die ChurchNight statt. An diesem Abend, der dem Vorabend des Reformationstags gewidmet ist, versammeln sich Jugendliche aus der gesamten Stadt. In diesem Jahr wird die ChurchNight das Thema „500 Jahre Reformation in Magdeburg“ aufgreifen. Der Abend umfasst einen Gottesdienst, der von und für Jugendliche gestaltet wird, sowie Zeit für Gespräche und Bewegung. Musikalische Beiträge zum Hören und Mitmachen ergänzen das Programm. Zudem steht eine Bar bereit, die Speisen und Getränke anbietet.

Führung: Am heutigen Mittwoch um 16 Uhr findet eine Führung durch die Hegelstraße in Magdeburg statt. Diese Straße wurde um 1880 als Augustastraße angelegt und galt damals als eine der attraktivsten Straßen der Stadt. Die beiden Führerinnen, Nadja Gröschner und Dörte Neßler, werden während der Veranstaltung auf die Geschichte der Straße und ausgewählte Gebäude sowie deren Bewohner eingehen und dabei auch einen Blick in einige Treppenhäuser werfen, die heute wieder in altem Glanz erstrahlen. Der Unkostenbeitrag beträgt 9 Euro und wird vor Ort bezahlt. Tickets können im Vorverkauf erworben werden, entweder unter feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391/602809.