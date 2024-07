das waren noch Zeiten! Auf den Schienenwegen fuhr die 12 über Jahre verlässlich von Daheim zur Schule. Das schien wie ein unumstößliches Gesetz.

Doch heute: Angesichts umfangreicher Änderungen bei jeder neuen großen Baustelle liegt man immer mal wieder falsch. Diese Woche beispielsweise. Klar, von der Listemannstraße gelangt man mit der Linie 6 zum Jerichower Platz. Doch Pustekuchen! Woran ich mich schon in den vergangenen Monaten gewöhnt hatte, erwies sich jetzt als böse Fehlinformation. Denn seit Montag ist die Linie 5 auf die Route über den Nordbrückenzug zurückgekehrt. Die war angesichts der Baustellen am Hassel und am Strombrückenzug hier lange nicht gesichtet worden. Da lohnt es sich wohl, den aktuellsten Beitrag der Volksstimme zu Änderungen ins Streckennetz an den Spiegel zu hängen und im Blick zu behalten.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Ausgehen in Magdeburg

Täglich stellt die Volksstimme Tipps zum Ausgehen und zu Veranstaltungen zusammen, unter anderem auch für Mittwoch, den 3. Juli. Ein paar der Ideen:

Glockenspiel: Das nächste Konzert des Magdeburger Glockenspiels ist für Mittwoch, 18 Uhr, im Alten Rathaus geplant. Da das Instrument in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, ist ein besonders umfangreiches Konzert geplant. Es spielen die Carillonneure Jan Verheyen und Jan Peeters aus Belgien, die gemeinsam als „De Jannen“ auftreten.

Lieder und Gedichte: Literat und Liedersänger Ekkehard Maaß, der seit mehr als 40 Jahren die Lieder Bulat Okudschawas übersetzt und singt, stellt sie am 3. Juli 2024, 20 Uhr, in der Neuen Mittwochsgesellschaft des Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 vor.