das Kind wollte auch mal ein Paket verschicken. Es beobachtete mich in den vergangenen Tagen, wie ich einige Kehrpakete für die Familie packte. Passend, dass die Kita-Freundin Geburtstag hatte – Luftlinie drei Kilometer. Geschenke wurden besorgt und liebevoll verpackt. Und die Reise für das Paket konnte starten.

In unserer heutigen modernen Zeit kann man jeden Schritt eines versendeten Paketes verfolgen. Das Geburtstagsgeschenk lag erstmal zwei Tage in der Annahmestelle um die Ecke bevor seine Reise begann. Zunächst ging es erstmal nach Hannover, von hier aus nach Haldensleben und dann schlussendlich zum Geburtstagskind nach Magdeburg.

Die Freude bei der Kita-Freundin über das erste eigene Päckchen vom Paketboten war riesig. Noch riesiger war wohl der CO2-Fußabdruck am Ende. Schlussendlich legte das Paket 317 Kilometer zurück.

Übrigens: Kuscheln, knuddeln, umarmen – das ist das Programm für den heutigen Tag. Denn heute ist Weltknuddeltag. Seit 1986 wird am 21. Januar der Weltknuddeltag gefeiert. Er soll Menschen einander näherbringen. Kuscheln wirkt äußerst positiv auf die Beteiligten und kann helfen Stress abzubauen und Ängste zu verringern. Ebenso kann es den Blutdruck senken und das Immunsystem stärken.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps zum Ausgehen in Magdeburg

Auch der heutige Dienstag bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm.

True Crime: Der Vortrag „Schuldig im Sinne der Anklage“ steht am heutigen Dienstag um 19 Uhr im Magdeburger Veranstaltungskalender. Veranstaltungsort ist das Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25. Moderiert wird die Veranstaltung von True-Crime-Talker Tino Grosche. Oberstaatsanwältin a. D. Martina Klein und Oberkommissar Andreas Rasehorn von der Mordkommission berichten über ihre beruflichen Erfahrungen in der Strafverfolgung. Dabei geben sie Einblicke in Ermittlungsverfahren und den Umgang mit schweren Straftaten in Magdeburg.

Satire: Im Januar widmen sich Sebastian und Tobias Hengstmann dem vergangenen Jahr: Der „Satirische Jahresrückblick“ steht auf dem Spielplan im „... nach Hengstmanns“. „Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten“, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung. Tickets gab es zum Redaktionsschluss noch für 19.30 Uhr morgen und am Donnerstag. Für die Vorstellungen heute, am Freitag und Sonnabend gab es im Vorverkauf keine Karten mehr – gegebenenfalls sind noch Resttickets an der Abendkasse erhältlich.

Gesang: Ein „Konzert der Sänger“ unter der Leitung von Frank Satzky wird im Rahmen der Fachbereichskonzerte des Konservatoriums G. Ph. Telemann präsentiert. Der Eintritt ist frei. Das Konzert beginnt morgen um 18.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Konzertsaal des Konservatoriums „Georg Philipp Telemann“ im Breiten Weg 110.