sind die sechs Wochen Sommerferien tatsächlich schon fast um? Mir kommt es vor wie gestern, dass ich mit Kindern aus meinem Bekanntenkreis über ihre Zeugnisse gesprochen hatte.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen damals ergangen ist – aber immer wenn ich als Schülerin Ferien hatte, war bei mir nichts mit Entspannung und Erholung. Stattdessen war ich jeden Tag auf Achse und wusste gar nicht, was ich zuerst machen sollte: Freunde treffen, Inliner laufen, ins Kino gehen, die Großeltern besuchen...

Verändert habe ich mich da nicht. Auch heute habe ich sprichwörtlich Hummeln im Hintern und schaffe es noch nicht so ganz, im Urlaub einmal gar nichts zu unternehmen und mich nicht hetzen zu lassen.

Falls Sie noch Tipps benötigen, was Schülerinnen und Schüler die letzten Ferientage noch in Magdeburg unternehmen können, haben wir auf www.volksstimme.de/lokal/magdeburg ein paar Vorschläge zusammengestellt.

Ein paar schöne Restferientage wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Was der Wochenstart bringt:

Tanzen: Der Montagsswing beginnt um 19.30 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 43 mit einer Auffrischung und einem Einstieg und mit freiem Tanzen ab 20.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten.

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Ausstellung: Eine Ausstellung unter dem Titel „Unissued Diploms“ im Magdeburger Einewelthaus erinnert an ukrainische Studierende, die durch den russischen Angriffskrieg ihr Leben verloren haben. Unissued Diploms wird im Einewelthaus in der Schellingstraße 3 bis 4 gezeigt. Besichtigungen können wochentags von 8 bis 18 Uhr unter info@agsa.de oder Telefon 0391/5371-200 angefragt werden.