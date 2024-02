SLK: Die Woche im ganzen Salzland Warum Leader für den Salzlandkreis wie Lotto mit Gewinngarantie ist

Ein Hauptgewinn und ganze viele kleine für Aschersleben, ein trauriger Smartphone-Kunde in Schönebeck, ein Ministerpräsident im Sodawerk und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland passiert ist.