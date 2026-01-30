Unter Flutlicht treffen mit Köln und Wolfsburg zwei Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander. Ein Tor entscheidet die Partie.

Köln - Für den VfL Wolfsburg wird es in der Fußball-Bundesliga wieder brenzlig. Nach schwacher erster und deutlich besserer zweiter Halbzeit verlor der Tabellen-Zwölfte mit 0:1 (0:1) beim 1. FC Köln. Vor 50.000 Zuschauern erzielte Linton Maina in der 29. Minute den einzigen Treffer.

Der VfL holte in den vergangenen drei Spielen gegen die Abstiegskandidaten Heidenheim und Mainz sowie den Aufsteiger Köln nur einen Punkt. Dadurch verpasste es das Team von Daniel Bauer, sich entscheidend von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Wolfsburg ohne Top-Scorer Amoura

Ein weiteres Problem: Überraschend fehlte Wolfsburgs bester Torschütze Mohammed Amoura im Kader - aus disziplinarischen Gründen, wie der Club vor Anpfiff mitteilte. „Das Team, das Wir steht über allem und da hat sich Mohammed die Woche nicht hundertprozentig dran gehalten“, sagte Trainer Daniel Bauer bei Sky und sprach von internen Dingen.

Während die mitgereisten Gästefans kurz vor Anpfiff Feuerwerksraketen auf der Tribüne zündeten, startete Wolfsburg auf dem Rasen druckvoll und verzeichnete zunächst viel Ballbesitz. Nach einer kurzen Phase der Zurückhaltung fanden auch die Kölner besser in die Partie. VfL-Torhüter Kamil Grabara verhinderte in der 19. Minute den Rückstand mit einem starken Reflex, als Ragnar Ache aus kurzer Distanz frei zum Kopfball kam.

Maina mit Führungstreffer für überlegene Kölner

Zehn Minuten später belohnte Maina die nun überlegenen Hausherren mit dem verdienten Führungstor, das auf der Südtribüne rote Leuchtfackeln aufglühen ließ. Nach Zuspiel von Tom Krauß setzte der 26-Jährige einen leicht abgefälschten Flachschuss aus rund 20 Metern unhaltbar ins rechte Eck. Auch danach blieb der FC am Drücker und drängte auf das 2:0, ließ in mehreren gut heraus gespielten Situationen jedoch die nötige Präzision vermissen.

Auf der Gegenseite meldete sich Patrick Wimmer nach einem Doppelpass mit Christian Eriksen mit einem Schuss über das Tor als seltenes Lebenszeichen der sonst weitgehend harmlosen Gäste (37.). Vor allem die mit bisher in dieser Saison schon mehr als 40 Gegentreffern sehr anfällige Defensive hatte ordentlich zu tun, während nach vorne nur sehr wenig ging. Damit ging der FC zum ersten Mal seit knapp drei Monaten mit einer Führung in die Kabine.

Wolfsburg nach der Pause druckvoller

Der VfL reagierte mit einem Doppelwechsel - Kento Shiogai und Adam Daghim kamen für Lovro Majer und Vinicius Souza - und startete direkt offensiv aktiver. Eine Flanke von Wimmer klärte FC-Keeper Marvin Schwäbe spektakulär in der Luft (49.).

Eine Konterchance der Kölner setze Maina - erneut aus der Distanz - ebenfalls knapp am Tor vorbei (69.). In dieser Phase kam der VfL dem Ausgleich jedoch immer näher. Einen Schuss von Adam Daghim blockte Sebastian Sebulonsen im letzten Moment (73.). Kwasniok reagierte auf das veränderte Spielgeschehen und brachte 15 Minuten vor dem Ende mit El Mala und Jan Thiemann neue Geschwindigkeit. Wolfsburg drückte und drängte, am Ende jedoch trotz zahlreicher guter Chancen ohne Erfolg.