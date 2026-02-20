Die Remis-Könige vom VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg trennen sich unentschieden. Beide Clubs versäumen einen Befreiungsschlag in der Zweitliga-Tabelle. Der vorsichtige Blick nach unten bleibt.

Bochum - Mit dem siebten Unentschieden binnen acht Spielen kommt Fußball-Zweitligist VfL Bochum in der Tabelle nicht vom Fleck. Ähnliches gilt für den 1. FC Nürnberg. Die Franken versäumten beim 1:1 (0:1) im Vonovia-Ruhrstadion, den ersten Auswärtssieg seit dem 7. November einzufahren. Mohamed Ali Zoma hatte die Nürnberger in Führung gebracht (38. Minute), Francis Onyeka glich für Bochum per Handelfmeter zum 1:1 aus (72.). Am Ende ging das Remis in Ordnung.

Erstes Auswärtstor für Nürnbergs Zoma

Bochums West-Ham-Leihgabe Callum Marshall hatte mit einem Kopfball knapp übers Tor (14.) und einem Schuss knapp daneben (22.) die beiden besten Chancen in der Anfangsphase. Etwas überraschend gingen die Nürnberger in Führung. Nach einer Hereingabe von Tom Baack entwischte Mohamed Ali Zoma seinem Gegenspieler Erhan Masovic und schoss in der 38. Minute zu seinem bereits neunten Saisontor ein - aber dem ersten in einem Auswärtsspiel.

Ein Handspiel des Nürnbergers Fabio Gruber im eigenen Strafraum wurde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach Videoüberprüfung nicht mit Elfmeter geahndet, weil sein Gegenspieler Philipp Hofmann bei der Flanke im Abseits gestanden hatte. Keine Zweifel gab es hingegen in der 71. Minute, als Nürnbergs Luka Lotschoschwili einen Schuss von Marshall mit der Hand ablenkte. Francis Onyeka verwandelte in der 72. Minute sicher.