Seit Oktober warten die Fußballerinnen von Union Berlin auf einen Sieg in der Heimat. Das 2:1 gegen den 1. FC Köln hilft dem Aufsteiger weiter.

Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben einen weiteren Schritt zum Bundesliga-Verbleib gemacht. Zum Auftakt des 19. Spieltages kam der Aufsteiger gegen den 1. FC Köln zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg und feierte seinen dritten Heimsieg. Zuletzt hatten die Berlinerinnen am 19. Oktober gegen RB Leipzig (5:0) zu Hause gewonnen.

Vor 5.497 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Dina Orschmann in der 31. Minute und Eileen Campbell (78.) die Tore für Union. Für Köln traf die frühere Potsdamerin Pauline Bremer zum zwischenzeitlichen 1:1 (67.).

Kölnerinnen zunächst gefährlich

Den besseren Start in die Partie hatten die Gäste. Weronika Zawistowska besaß die erste Gelegenheit. Die Polin kam frei zum Schuss. Diesen konnte Union-Torfrau Cara Bösl noch an den Pfosten abwehren (6.). Danach kämpfte sich Union in die Partie. Hannah Eurlings (20.) und Dina Orschmann (28.) kamen zu Torchancen, ehe Dina Orschmann das 1:0 markierte. Vorausgegangen war ein missglückter Rückpass in der Kölner Verteidigung. Orschmann erlief den Ball und vollendete.

Im zweiten Durchgang hätte sie rasch das 2:0 nachlegen können. Doch die auffällige Angreiferin schob die Kugel aus kurzer Entfernung rechts vorbei (46.). Köln bemühte sich im Anschluss um den 1:1-Ausgleich. Nicht unverdient schaffte diesen Pauline Bremer mit einem Treffer in die linke untere Ecke (67.)

Eileen Campell besorgt die Entscheidung

Union berappelte sich wieder. Einen Konter konnte Eileen Campbell zum 2:1 (78.) verwerten. Kurz vor Ende musste Bösl noch einen gefährlichen Fernschuss von Kölns Celina Degen (88.) abwehren. Naika Reissner ließ in der achtminütigen Nachspielzeit das 3:1 für Union aus (90./+4).

Für Union war es die erste Partie nach der Nachricht, dass Trainerin Ailien Poese ihren Posten zum Saisonende aufgibt. Die 41-Jährige wird in der kommenden Saison als Cheftrainerin Juniorinnen im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Union fungieren. Dem Vernehmen nach gingen schon mehrere Bewerbungen für den Union-Trainerjob in der Bundesliga ein.