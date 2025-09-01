weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

Aufsteiger 1. FC Köln legt auf der Außenposition noch einmal nach. Vom belgischen Meister kommt Alessio Castro-Montes.

Von dpa 01.09.2025, 17:25
Alessio Castro-Montes (l) wechselt zu Aufsteiger 1. FC Köln
Alessio Castro-Montes (l) wechselt zu Aufsteiger 1. FC Köln Arne Dedert/dpa

Köln - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat noch einen Außenbahnspieler verpflichtet. Vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise wechselt Alessio Castro-Montes an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis 2028. „Er ist ein polyvalent einsetzbarer Spieler, der internationale Erfahrung, fußballerische Qualität und große Spielintelligenz mitbringt“, sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler über den 28 Jahre alten Belgier.