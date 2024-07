Heimstetten - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich im ersten Testspiel im Trainingslager mit einem Unentschieden von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München getrennt. Maximilian Wagner hatte den Regionalligisten auf der Sportanlage Heimstetten in der 32. Minute in Führung gebracht. Tatsuya Ito glich kurz nach der Pause (48.) für den FCM zum 1:1-Endstand aus.

Die vorherigen drei Testspiele in der Vorbereitung hatten die Magdeburger gewonnen. Aktuell bereitet sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz in Bad Wörishofen im Allgäu auf die kommende Spielzeit vor. Das nächste Testspiel steht zum Abschluss des Trainingslagers am 12. Juli gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich in Benningen an.