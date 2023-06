Zweitligist 1. FC Magdeburg startet mit sechs Neuzugängen und einer Überraschung in die Vorbereitung auf die 2. Bundesliga.

Magdeburg - Mit der Überraschung des Rückkehrers Tarek Chahed und mit dem obligatorischen Laktattest ist der 1. FC Magdeburg in die Saison-Vorbereitung gestartet. „Tarek erfüllt die Local-Player-Regelung und wird zum Profikader gehören“, erklärte Sportdirektor Otmar Schork die Personalie Chahed. Der 26-Jährige hatte von 2013 bis 2020 in Magdeburg gespielt, stand zuletzt bei Nordost-Regionalligist Berliner AK unter Vertrag. Aus Sicht des Sportdirektors ist der Kader damit komplett, einzig bei Moritz Broni Kwarteng hat Erstligist Bochum sein Interesse hinterlegt - dort sei man noch in Verhandlungen.

Sechs Zugänge stehen neben Chahed beim FCM zu Buche: Innenverteidiger Jean Hugonet, Torwart Julian Pollersbeck, die Außen Xavier Amaechi, Alexander Nollenberger, Tatsuya Ito und Mittelfeldmann Jonah Fabisch, wobei die Vertragsunterschrift für den Transfer von Ito von VV St. Truiden erst am Mittwochmorgen beim Fußball-Zweitligisten erfolgte.

Zum Saisonziel hielt sich die sportliche Leitung wie gewohnt bedeckt. „Ich bin kein Freund davon, Tabellenplätze auszugeben. Wir wollen eine sorgenfreie Weiterentwicklung haben“, erklärte Schork. „Wir haben schon einige Ziele“, präzisierte Cheftrainer Christian Titz und ergänzte: „Wir wollen weniger Gegentore bekommen, die Defensive stabilisieren und die neuen Spieler gut integrieren.“ Zudem habe man mit Luc Castaignos und Luca Schuler zwei Stürmer hinzubekommen, die praktisch die ganze letzte Saison gefehlt hätten.