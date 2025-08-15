Das Feuer auf einem Recyclinghof in Eisleben ist gelöscht. Dort brannten Altpapier und Rotorblätter von Windrädern. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Eisleben - Die Feuerwehr hat den Brand auf dem Gelände eines Recyclinghofs in Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz gelöscht. Die Löscharbeiten wurden am Donnerstagabend nach 10 Stunden beendet, teilte die Polizei mit. Bis 2.00 Uhr morgens sei der Brandort noch überwacht worden.

Bei dem Feuer entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Es hätten 30 Tonnen Altpapier und Rotorblätter von alten Windrädern gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an - über 200 Kräfte und Dutzende Fahrzeuge waren vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Über dem Gelände war zeitweise eine rund 80 Meter hohe Rauchsäule aufgestiegen. Die Anwohner wurden über Warn-Apps gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Polizei beginnt nun mit den Ermittlungen nach der Brandursache.