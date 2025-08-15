Keine Fahrkarte gelöst, hochaggressiv: Für einen Zugpassagier ist seine Fahrt am Erfurter Hauptbahnhof vorzeitig zu Ende gegangen.

Bundespolizisten haben auf dem Erfurter Bahnhof einen renitenten Fahrgast aus dem Zug geholt (Symbolbild).

Erfurt - Bundespolizisten haben auf dem Erfurter Hauptbahnhof einen renitenten Fahrgast aus dem Zug geholt. Nach Angaben der Bundespolizei war der 31-Jährige in einem ICE von Frankfurt kommend unterwegs - allerdings ohne Fahrkarte. Bereits während der Fahrt sei er durch lautstarkes und aggressives Verhalten aufgefallen. Daraufhin informierte das Bahnpersonal die Bundespolizei.

Beim Halt in Erfurt sollte der Mann aussteigen. Das wollte er aber nicht, stattdessen schimpfte er lautstark auf die Bundesrepublik, wie die Bundespolizei mitteilte.

Als die Uniformierten ihn festhielten, versuchte er sich loszureißen. Der 31-Jährige wurde daraufhin gefesselt. Bei ihm wurde ein Abwehrspray und ein Butterflymesser gefunden. Gegen den Mann wird nun ermittelt.