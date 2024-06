Pirna - Bis Anfang August halten 116 öffentliche Bibliotheken in Sachsen in den Sommerferien wieder spezielle Bücher für 11- bis 16-Jährige bereit. „Egal ob Fantasy, Liebesgeschichte, spannende Romane oder Sachbücher, das Angebot ist breit und topaktuell, für jeden Geschmack ist etwas dabei“, teilten die Organisatoren des 13. Buchsommers am Freitag zur Eröffnung in Pirna mit. Unter dem Motto „Heiße Tage – Coole Bücher“ könnten sich Kinder und Jugendliche kostenfrei anmelden und die Bücher ausleihen.

Die jährliche Leseaktion wird vom Bibliotheksverband Sachsen koordiniert und mit rund 130.000 Euro vom Freistaat gefördert. Sie ermöglicht den Einrichtungen, ganz aktuelle und neue Medien für Jugendliche anzuschaffen. Das interaktive und beliebte Leseprojekt sei „eine wirkliche Alternative zum Smartphone“, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

Es solle Freude am und Begeisterung für das Lesen wecken und dazu motivieren, nannte Bibliotheksverbandsvorsitzende Aline Fiedler die Ziele. Jedes Jahr kommen demnach so hunderte junge Menschen erstmals in eine Bibliothek „und vielleicht auch zum Buch“. 2023 beteiligten sich fast 10 000 Jugendliche und damit fast ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor - knapp die Hälfte davon zum ersten Mal.