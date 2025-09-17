Mindestens 350.000 Euro Schaden, ein leicht verletzter Lkw-Fahrer, Sperrungen und Staus - die Auswirkungen eines Unfalls auf der A1 sind enorm. Ein Grund dafür ist die besondere Ladung des Fahrzeugs.

Oyten - Rund 12 Tonnen seiner körnigen Ladung hat ein Lastwagen bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Verden verloren. Wie die Polizei mitteilte, landete Desinfektionsgranulat zwischen Posthausen und Oyten auf der Fahrbahn in Richtung Münster und zum Teil auch auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg. Da Desinfektionsgranulat als Gefahrstoff gilt, wurde am frühen Mittwochmorgen vorsorglich ein Sicherheitsradius um die Unfallstelle eingerichtet. Die A1 wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Später stellte sich heraus, dass das Desinfektionsgranulat für die Landwirtschaft verarbeitet war und als anwendungssicher gilt. In großen Mengen kann es dennoch gesundheitsschädlich sein.

Leicht verletzter Fahrer und Schaden von mindestens 350.000 Euro

Seit 10 Uhr sind in Richtung Hamburg zwei Fahrstreifen wieder frei. In Richtung Münster bleibe die Sperrung für die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung des Sattelzuges mindestens bis in die Mittagsstunden bestehen, so die Polizei. Die Sperrung führte auch zu Behinderungen auf den umliegenden Straßen.

Grund für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen, dass sich an der Sattelzugmaschine ein Reifen löste. Der 23-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Lastwagen und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Sattelzug quer über alle drei Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf mindestens 350.000 Euro.