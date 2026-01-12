Ein paar Lottozahlen tippen und dann gewinnen - das kann doch nicht so schwer sein, sollte man meinen. Ist es aber, und wie. Dennoch streichen 2025 viele Menschen in Niedersachsen hohe Gewinne ein.

In Niedersachsen haben im vergangenen Jahr 136 Menschen in Lotterien mindestens 100.000 Euro gewonnen - darunter 19 neue Millionäre. (Symbolbild)

Hannover - Eine glückliche Hand beim Tippen macht es möglich: 136 Menschen in Niedersachsen haben 2025 bei Lotterien mindestens 100.000 Euro gewonnen - in 19 Fällen sogar Millionensummen.

Ein Jahr zuvor waren es noch insgesamt 160 Gewinne von mindestens 100.000 Euro und 18 neue Lotto-Millionäre in dem Bundesland. Landesweit seien für die staatlich erlaubten Lotterien im vergangenen Jahr 870,1 Millionen Euro ausgegeben worden, nach 892,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte Lotto Niedersachsen mit. Das bedeutet einen Rückgang um 2,5 Prozent.

Vor allem Lotto „6 aus 49“ beliebt

Die meisten frischgebackenen Millionäre verdankten ihren Geldsegen des vergangenen Jahres dem Lotto-Klassiker „6 aus 49“, für den die Niedersachsen auch am liebsten ihre Tipps abgaben, vor der europäischen Lotterie Eurojackpot. Die Chance auf sechs Richtige mit Zusatzzahl, also den Jackpot, liegt bei 1:140 Millionen.

Der höchste Lotterie-Gewinn des Jahres 2025 in Niedersachsen ging mit 24.047.654,10 Euro in den Landkreis Göttingen - im Lotto „6 aus 49“.

Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 164 Millionengewinne gezählt, während es ein Jahr zuvor noch 193 millionenschwere Glückspilze waren. Es gab den Angaben zufolge nur wenige längere Jackpotphasen.

Hunderte Millionen an Gewinnen ausgeschüttet

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen Gewinne von 419,5 (2024: 431,2) Millionen Euro ausgeschüttet. „Hohe Gewinne erregen natürlich mediale Aufmerksamkeit“, sagte Axel Holthaus, einer der Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen. „Doch jeder Gewinn, egal ob groß oder klein, bedeutet für unsere Kunden ein Glücksmomentum.“

Insgesamt 353,2 Millionen Euro führte Lotto Niedersachsen als Lotteriesteuern und Glücksspielabgaben an den niedersächsischen Landeshaushalt ab - nach 362,1 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Gelder fließen in niedersächsische Projekte in Kunst, Kultur, Sport, Denkmalpflege und Umweltschutz sowie Soziales.

Technologische Transformation angekündigt

Wichtig für Lotto Niedersachsen im laufenden Jahr und darüber hinaus: die Digitalstrategie. „Die kommenden Jahre werden unter anderem von einer hochdynamischen technologischen Transformation, die durch künstliche Intelligenz schneller als je zuvor erfolgt, geprägt sein“, kündigte Sven Osthoff, ebenfalls Geschäftsführer, an.