Starker Schneefall hat im Nordwesten auch zu Sperrungen von Sporthallen geführt. Jetzt sollen sie in einigen Kommunen wieder geöffnet werden. Aber noch nicht überall ist dieser Schritt möglich.

Viele Sporthallen sind nach den Sperrungen wieder frei. (Archivbild)

Braunschweig - Die Kombination aus Schnee, Regen und Tauwetter hat weiterhin Auswirkungen auf den Alltag im Nordwesten. Die Sporthallen werden in einigen Kommunen zwar wieder freigeben. Andere Kommunen verlängern die Maßnahme jedoch.

Der viele Schnee und die zugefrorenen Abläufe sorgen etwa in Wilhelmshaven dafür, dass die städtischen Sporthallen aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt bleiben. Die gelte mindestens noch am Dienstag, teilte die Stadt mit.

Der Landkreis Peine teilte hingegen mit, dass Sporthallen und Hallenbäder ab Dienstag zu Schulbeginn wieder für die Nutzung freigegeben seien. „Der Schnee wird im Laufe des Montags von den Dächern geräumt“, sagte Kreissprecher Fabian Laaß.

In Bremerhaven sind hingegen alle städtischen Turnhallen ab sofort wieder freigegeben. „Die an uns gemeldeten Schneehöhen in Verbindung mit dem nun einsetzenden Tauwetter haben die Lage deutlich entspannt, sodass wir die Hallen wieder öffnen können“, sagte Holger Schneeberg, Betriebsleiter der Seestadt Immobilien.

Auch in Braunschweig sind Sport- und Turnhallen auf städtischen Anlagen wieder zur Nutzung freigegeben.