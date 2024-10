Eine 14-Jährige hat im Landkreis Sömmerda unerlaubterweise eine Runde mit dem Motorrad gedreht. Dabei kommt es zum Unfall - die Jugendliche wird schwer verletzt. Was ist passiert?

Sömmerda - Eine 14-Jährige ist im Landkreis Sömmerda mit einem Motorrad gefahren und gestürzt. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr die Jugendliche am Freitagabend eine Runde mit einem kleineren Motorrad. Anders als ihr gleichaltriger Mitfahrer trug sie keinen Helm. In einer Kurve kam sie mit dem Motorrad von der Straße ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Die 14-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die verletzte Fahrerin hatte keinen Führerschein. Bei dem Unfall wurde auch ein Zaun beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.