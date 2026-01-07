Ein Teenager soll in Chemnitz mit Komplizen Jugendliche überfallen und verletzt haben. Nun sitzt er in einer Jugendstrafvollzugsanstalt.

Chemnitz - Nach mehreren Raubdelikten hat die Polizei in Chemnitz einen 14-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche steht im Verdacht, seit Mitte November an mehreren Raubtaten sowie an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei mitteilte. Er befindet sich inzwischen in einer Jugendstrafvollzugsanstalt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 14-Jährige als mutmaßlicher Rädelsführer einer Gruppe in zwei Fällen andere Jugendliche mit Gewalt überfallen und unter anderem ein Smartphone sowie Bargeld erbeutet haben. Zudem wird ihm eine weitere Raubtat zugerechnet, bei der er gemeinsam mit einem Komplizen einem Jugendlichen ein Messer vorgehalten und Kleidung abgenommen haben soll. Darüber hinaus soll er Mitte Dezember am Rande des Chemnitzer Weihnachtsmarktes einem Jugendlichen mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben. Mehrere Opfer wurden dabei verletzt.

Gegen den 14-Jährigen war bereits Ende vergangenen Jahres Haftbefehl erlassen worden, er galt seitdem als flüchtig. Die Polizei fasste den Jugendlichen am Montag im Stadtteil Sonnenberg, einen Tag später ordnete ein Richter den Vollzug des Haftbefehls an.

Bereits zuvor waren im Rahmen der Ermittlungen zwei weitere mutmaßliche Rädelsführer im Alter von 14 und 17 Jahren wegen mehrerer Raubdelikte im Stadtgebiet in Untersuchungshaft gekommen.