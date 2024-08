Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Leipzig in Seelingstädt. (Symbolbild)

Seelingstädt - Im Landkreis Leipzig ist eine 16-jährige Mopedfahrerin mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wich der 36-jährige Fahrer des Lkws am späten Mittwochnachmittag in Seelingstädt in die Mitte der Fahrbahn aus, um an einem parkenden Auto vorbeizufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Mopedfahrerin, die ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls sehr weit mittig fuhr. Die Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.