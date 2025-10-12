Ein Teenager fährt mitten in der Nacht mit dem Pkw seines Vaters durch die Stadt. Einen Führerschein hat er natürlich nicht. Das bleibt nicht unbemerkt.

Ein Auto mit auffälliger Fahrweise hat in Burg die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild)

Burg - Die nächtliche Spritztour eines 16-Jährigen mit Papas Auto durch Burg im Jerichower Land ist nicht unbemerkt geblieben. Der Jugendliche fiel Polizeibeamten wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Zudem weigerte er sich, den Pkw für eine Kontrolle anzuhalten.

Kurze Zeit später wurde der 16-Jährige dann neben dem Auto stehend entdeckt, das er gegen einen Bordstein gesetzt hatte, wie die Polizei mitteilte. Er räumte ein, am Steuer gesessen zu haben. Zeugen berichteten von weiteren Personen im Auto, die geflüchtet seien.

Gegen den Teenager sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es. Er und die Fahrzeugschlüssel wurden den Eltern übergeben. Laut Polizei hatte der Vater nicht bemerkt, dass sein Sohn die Schlüssel genommen hatte.