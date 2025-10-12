Berlin - Einem jungen Mann ist am frühen Morgen bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Rudow mit einer Gruppe von sechs anderen Menschen ins Bein geschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 21-Jährige von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und anschließend operiert. Bei der Auseinandersetzung sei zudem ein 24-Jähriger durch Schläge an den Kopf verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und Zeugenangaben kam es gegen 5.00 Uhr in einem Lokal in der Neuköllner Straße zu einem Streit zwischen dem 21-Jährigen und der Gruppe. Der 24-Jährige wollte nach eigenen Angaben schlichten - und wurde von den Männern aus der Gruppe mehrfach mit Fäusten angegriffen. Ein Mann aus der Gruppe zog während der Auseinandersetzung eine Waffe und schoss dem 21-Jährigen ins Bein. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.