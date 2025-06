Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist an einer Kreuzung in Stolpen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) auf ein Auto aufgefahren und hat sich schwer verletzt. Eine vor ihm fahrende 23-jährige Autofahrerin hatte am Samstagabend auf der S159 abgebremst, um nach links abzubiegen, wie die Polizei mitteilte. Die 23-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.