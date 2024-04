Mülsen - Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Zwickau schwer verletzt. Die 23 Jahre alte Fahrerin des Autos wollte in Richtung Mülsen nach links abbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer im Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 17-Jährige wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht.