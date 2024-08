Bitterfeld-Wolfen - In Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld) hat die Polizei einen 17-Jährigen am Steuer eines Autos erwischt – ohne gültigen Führerschein. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert, wie die Polizei in Köthen miteilte. Der Jugendliche war am Freitag mit hoher Geschwindigkeit an den Beamten vorbeigefahren, die sich in der Fußgängerzone auf dem Markt in Bitterfeld befanden.

Die Polizisten folgten dem Wagen und konnten den Fahrer wenig später kontrollieren. Gegen den 17-Jährigen laufen nun Ermittlungen.