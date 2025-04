Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Dresden

Bei einem Verkehrsunfall in Dresden sind sechs Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Dresden - Bei einem Verkehrsunfall auf der Washingtonstraße in Dresden sind sechs Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Zwei Autos waren am Freitagabend im Kreuzungsbereich an der Ausfahrt Elbepark zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein 20-jähriger Fahrer erlitt schwere Verletzungen, fünf weitere Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Personen im Einsatz. Die Verletzten konnten aus den Fahrzeugen gerettet und anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Der Grund für die Kollision ist noch unklar.