Berlin - Ein Autofahrer hat eine Fahrradfahrerin in Prenzlauer Berg angefahren. Die 24-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete demnach, wie der 18-Jährige am Donnerstagabend ein anderes Fahrzeug überholte und dann auf eine Sperrfläche und den Fahrradstreifen geriet. Dort erfasste er laut Polizei die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin, die daraufhin stürzte.