In Zwönitz ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte dem jungen Mann die Vorfahrt genommen.

18-jähriger Kradfahrer bei Unfall in Zwönitz schwer verletzt

Zwönitz - Ein 18-jähriger Kradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Zwönitz (Erzgebirgskreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann auf dem Weg nach Elterlein, als ihn an einer Kreuzung ein 57-jähriger Autofahrer übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war infolge des Unfalls zeitweise voll gesperrt.