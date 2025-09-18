Ein Jugendlicher wird von Mitschülern wegen einer Softairwaffe als Bedrohung wahrgenommen. Nun muss er der Polizei Fragen beantworten.

Quedlinburg - Die Polizei ermittelt gegen einen 18 Jahre alten Schüler in Quedlinburg. Er sei auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule mit einer Softairwaffe unterwegs gewesen, berichtete die Polizei. Schüler fühlten sich bedroht. Sie hatten ihrer Lehrerin von dem jungen Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand berichtet. Die Schulleitung meldete der Polizei eine mutmaßliche Bedrohungssituation.

Beamte sicherten daraufhin das Schulgebäude und die Umgebung. In der Schule wurde schließlich der 18 Jahre alte Schüler festgestellt, der die Softairwaffe bei sich hatte. Nach Polizeiangaben bestand zu keiner Zeit eine

Gefahr für die Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal oder für unbeteiligte Dritte.