Wriezen - Ein 18 Jahre alter Mopedfahrer ist im Landkreis Märkisch-Oderland nach einer Verfolgungsfahrt von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den jungen Mann, der mit erhöhter Geschwindigkeit auf dem Moped unterwegs war, am Morgen in Wriezen anhalten. Er sei jedoch über Feld- und Waldwege vor der Kontrolle geflüchtet.

Nach etwa zehn Minuten Verfolgung samt mehrerer Richtungswechsel versuchte der Fahrer, zu Fuß zu fliehen, wie es weiter hieß. Beamte hätten ihn kurz darauf gestellt. Der 18-Jährige war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, das Moped gehörte seinem Vater. Gegen ihn wird wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt.